Contro Natura

La vie est un combat L'horrible dictature " darwinienne " qui régnait sur la ville de New Roark est terminée. Leslie et Khal peuvent enfin vivre librement leur relation, même s'ils appartiennent à deux races différentes. Pour gagner leur vie, ils travaillent dans le bar que Leslie a acquis et élèvent comme leur fille la jeune Shea, une orpheline sauvée de l'Abattoir. Mais l'idylle se brise quand Leslie commence à être affectée par des symptômes qu'elle connaît bien. Elle est en proie à des crises violentes et des rêves angoissants. Ses vieux pouvoirs recommencent à se manifester et surtout son sang et ses cheveux redeviennent bleus ! Ce sont des signes d'une réalité inquiétante : l'Albinos est encore vivant. Cette entité surnaturelle semblable à un dieu cruel et violent, qui pour des générations a hanté toutes les femmes de la famille de Leslie, existe encore. Une faible série d'indices semble relier le retour de la Bête à ce qui se passe de l'autre côté de l'océan, dans un village isolé et perdu entre les montagnes : Griffe Sacrée. Il semblerait que là-bas, a l'abri du monde moderne il existe encore une secte très ancienne qui vénère l'Albinos. Leslie et Khal partent donc ensemble pour leur dernière aventure, en espérant tirer un trait sur un passé qui revient toujours les hanter.