Aladin et la lampe merveilleuse

La collection " Marlène Jobert raconte " arrive sous une nouvelle forme, avec un flashcode. Un bel objet et un petit prix pour redécouvrir les contes les plus célèbres de notre patrimoine. La vie d'Aladin se transforme le jour où il découvre une lampe merveilleuse... Grâce à ses bons génies, à lui la vie de prince, les richesses et, qui sait, peut-être même la main d'une princesse des Mille et Une Nuits... Quelle chance d'avoir des amis aux pouvoirs aussi incroyables pour réaliser ses rêves ! Découvrez ce conte féérique, pour les enfants à partir de 5 ans, adapté et interprété par Marlène Jobert dans un livre audio avec un flashcode, à lire et à écouter partout ! "Raconter une histoire à un enfant, c'est lui offrir tout ce qu'il aime : de merveilleuses aventures, de la féerie et surtout beaucoup de tendresse. J'ai voulu que les petits, captivés par la beauté du récit, laissent venir en eux, tout naturellement, les émotions que l'on doit aux grands conteurs". Marlène Jobert Destinée aux enfants à partir de 5 ans, cette collection associe la magie des plus beaux contes du monde au talent d'actrice-interprète de Marlène Jobert. Chaque livre audio est accompagné d'un flashcode pour lire et écouter l'histoire partout !