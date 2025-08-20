Inscription
#Bande dessinée jeunesse

Le défenseur des arbres

Thomas Brail, Raphaël Martin, Juliette Steren

Alors qu'il revient du marché avec sa famille, Jules assiste à un spectacle macabre : la chute de deux platanes. Et la mairie de son village prévoit d'en abattre sept autres ! L'adolescent refuse de rester les bras croisés. Armé d'un baudrier, d'un casque et d'une corde, il s'installe dans un arbre. Son objectif ? Mettre fin à cet abattage absurde, préserver la biodiversité et réveiller les consciences. Ce combat-là sera le premier d'une longue série, riche de rencontres et de rebondissements.

Chez Actes Sud Editions

Auteur

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

BD jeunesse divers

Paru le 20/08/2025

96 pages

19,90 €

9782330208271
