Le secret de la botaniste

Quand son mariage avec le duc de Cranbrook vire au cauchemar, Lavinia saisit la première occasion de fuir le plus loin possible. Elle profite d'un malentendu pour prendre l'identité d'une botaniste émérite et se retrouve embarquée dans une expédition scientifique en Cornouailles, aux côtés d'un bel inconnu. Neal attendait ce voyage avec impatience pour enfin rencontrer Muriel Pendrake, et peut-être lui déclarer sa flamme. Mais elle n'a rien à voir avec la personne avec qui il échange des lettres depuis des mois : elle est encore plus surprenante et plus... irrésistible ?