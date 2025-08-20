En décalage

Pour Adrien, l'année de terminale, c'est celle où il va briller : il aura les meilleures notes, il sera un modèle pour sa soeur, il rendra sa mère fière. Il sera parfait. Seulement, cette année, c'est aussi sa dernière chance de montrer qu'il n'est pas uniquement Adrien, l'ado exemplaire. Qu'il est bien plus que ça. Alors entre deux révisions, il boit son premier verre d'alcool, flirte avec une fille, monte un club écolo avec sa meilleure amie... C'est comme ça qu'on fait, pas vrai ? Et peu importe, s'il n'y a pas assez d'heures dans la journée pour tout caser. Parce qu'il est Adrien Boisselot, et qu'il réussit tout ce qu'il entreprend. Coûte que coûte. Le problème, c'est qu'à vouloir voler trop haut, on finit par exploser en plein vol. Un roman au coeur des problématiques adolescentes et un ton unique, en vers libres.