Parcours, une collection " tout en un " pour aider le jeune à cheminer dans son projet, à chaque moment clé de son orientation Avec les métiers de la chimie, découvrez un secteur caractérisé par : Une science de la matière nécessaire dans tous les domaines de nos vies, que ce soit pour manger, nous soigner, nous déplacer, nous habiller, communiquer... Une industrie innovante, tournée vers les enjeux de société : recyclage, énergies renouvelables, eau potable, habitat et mobilités durables... Des emplois dans de nombreux domaines (pharmacie, cosmétique, alimentaire, communication, police scientifique...) et partout sur le territoire Des formations à tous les niveaux, du CAP à bac + 8 5 familles de métiers : recherche et développement ; production ; qualité et contrôle ; marketing et vente ; enseignement