Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Imaginaire

Steven Spielberg

Amazing Ameziane

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
192 pages de BD qui vous feront découvrir comment un jeune gars ambitieux et passionné par le cinéma est devenu l'un des plus grands réalisateurs de notre époque. Steven Spielberg fascine, amuse et fait pleurer le monde entier. Avec Les Dents de la mer, E. T. ou Indiana Jones, il a, à lui seul, changé le visage du cinéma moderne. Sans jamais oublier de nous faire réfléchir avec des films sérieux et profonds, comme La Liste de Schindler ou Il faut sauver le soldat Ryan. Laissez-le vous raconter sa vie.

Par Amazing Ameziane
Chez Editions du Rocher

|

Auteur

Amazing Ameziane

Editeur

Editions du Rocher

Genre

Divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Steven Spielberg par Amazing Ameziane

Commenter ce livre

 

Steven Spielberg

Amazing Ameziane

Paru le 20/08/2025

192 pages

Editions du Rocher

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782268112114
9782268112114
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.