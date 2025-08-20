192 pages de BD qui vous feront découvrir comment un jeune gars ambitieux et passionné par le cinéma est devenu l'un des plus grands réalisateurs de notre époque. Steven Spielberg fascine, amuse et fait pleurer le monde entier. Avec Les Dents de la mer, E. T. ou Indiana Jones, il a, à lui seul, changé le visage du cinéma moderne. Sans jamais oublier de nous faire réfléchir avec des films sérieux et profonds, comme La Liste de Schindler ou Il faut sauver le soldat Ryan. Laissez-le vous raconter sa vie.