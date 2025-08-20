Inscription
#Roman francophone

De l'inconvénient d'aimer une fille de gauche

François Salaün

ActuaLitté
François fait la connaissance de Margaux sur une application de rencontres. Entre eux, ça "matche" immédiatement : ils aiment la littérature, le vin rouge et les discussions nocturnes. Mais quelques grains de sable grippent la mécanique de l'amour parfait. Margaux est une femme de gauche, professeure dans un lycée, intellectuelle et élitiste, tandis que François, prête-plume pour un arbitre de foot, affiche un cynisme goguenard et volontiers réactionnaire. Leur attirance irrésistible aura-t-elle raison de leurs heurts idéologiques ? Leurs agacements réciproques seront-ils effacés par la fascination que l'autre peut exercer ? La passion, on le sait, peut être un "chien de l'enfer" . De l'inconvénient d'aimer une fille de gauche explore avec un humour caustique les paradoxes du couple, la peur de l'engagement et les désaccords irréconciliables qui cimentent parfois les plus belles histoires. Né en 1983 à Poitiers, François Salaün effectue différentes besognes avant de rejoindre une agence publicitaire parisienne. Expérience décisive qui le pousse à regagner sa campagne natale au plus vite. Après la parution de plusieurs ouvrages, dont Le Guide de l'échec sentimental, De l'inconvénient d'aimer une fille de gauche est son premier roman.

Par François Salaün
Chez Editions du Rocher

|

Auteur

François Salaün

Editeur

Editions du Rocher

Genre

Littérature française

De l'inconvénient d'aimer une fille de gauche

François Salaün

Paru le 20/08/2025

280 pages

Editions du Rocher

20,90 €

ActuaLitté
9782268112107
