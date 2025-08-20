Pliez bagage

Inscription
Rendez-vous à Bagdad (1951) : Cinq minutes après avoir rencontré le séduisant Edward, la jeune et jolie Victoria Jones, aussi téméraire que menteuse, décide de le suivre à Bagdad. Plus qu'un voyage romantique, c'est un tourbillon d'aventures dans l'atmosphère bouillonnante de l'Orient qui l'attend. Et ce n'est pas pour lui déplaire. Destination inconnue (1954) : Thomas Betterton, un savant atomiste, a mystérieusement disparu. Les services secrets britanniques sont sur la trace de son épouse en route vers le Maroc. Dans un hôtel de Casablanca, Hilary Craven, désespérée par la mort de sa fille et le départ de son mari, se prépare au suicide. Meurtres, espions et contre-espions, usurpations d'identité, enlèvements... Deux romans d'Agatha Christie, non dénués d'humour, où du Moyen-Orient à l'Afrique, d'hôtels en aéroports, les deux héroïnes doivent faire et défaire souvent leurs valises...

Paru le 20/08/2025

648 pages

9,90 €

