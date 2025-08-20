" Les Santoire vivaient sur une île, ils étaient les derniers Indiens, la mère le disait chaque fois que l'on passait en voiture devant les panneaux d'information touristique du Parc régional des volcans d'Auvergne, on est les derniers Indiens. " Les Santoire, le frère et la soeur, sont la quatrième et dernière génération. En face de chez eux, de l'autre côté de la route, prolifère la tribu des voisins. Sentinelles muettes, les Santoire contemplent la vie des autres, les vrais vivants. Aucun auteur ne décrit, à ce jour, avec autant de finesse les instants qui passent entre deux montagnes, l'isolement sublime de ces êtres qui vivent sans bruit. Clara Dupont-Monod, Marianne. Les Derniers Indiens est une histoire d'attente et de mort, un livre sur l'orgueil qui vous empêche de traverser la route et vous laisse un jour, seul derrière la vitre de la cuisine, à surveiller ceux d'en face pour tenter de comprendre la recette du bonheur. Christine Ferniot, Télérama.