#Roman francophone

Les derniers Indiens

Marie-Hélène Lafon

ActuaLitté
" Les Santoire vivaient sur une île, ils étaient les derniers Indiens, la mère le disait chaque fois que l'on passait en voiture devant les panneaux d'information touristique du Parc régional des volcans d'Auvergne, on est les derniers Indiens. " Les Santoire, le frère et la soeur, sont la quatrième et dernière génération. En face de chez eux, de l'autre côté de la route, prolifère la tribu des voisins. Sentinelles muettes, les Santoire contemplent la vie des autres, les vrais vivants. Aucun auteur ne décrit, à ce jour, avec autant de finesse les instants qui passent entre deux montagnes, l'isolement sublime de ces êtres qui vivent sans bruit. Clara Dupont-Monod, Marianne. Les Derniers Indiens est une histoire d'attente et de mort, un livre sur l'orgueil qui vous empêche de traverser la route et vous laisse un jour, seul derrière la vitre de la cuisine, à surveiller ceux d'en face pour tenter de comprendre la recette du bonheur. Christine Ferniot, Télérama.

Par Marie-Hélène Lafon
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Marie-Hélène Lafon

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

Les derniers Indiens

Marie-Hélène Lafon

Paru le 20/08/2025

150 pages

LGF/Le Livre de Poche

7,90 €

ActuaLitté
9782253908005
© Notice établie par ORB
