#Roman francophone

Le nom des rois

Charif Majdalani

"Et d'un seul coup, le monde qui servait de décor à tout cela s'écroula. J'en avais été un témoin distrait, mais le bruit qu'il provoqua en s'effondrant me fit lever la tête et ce que je vis alors n'était plus qu'un univers de violence et de mort. C'est de celui-là que je suis devenu contemporain. J'avais été, durant des années, dispensé d'intérêt pour ce qui se passait autour de moi par ma passion des atlas, par les royautés anciennes et inutiles et par les terres lointaines et isolées, les berceaux de vieux empires oubliés. Désormais, l'histoire se faisait sous mes yeux et je la trouvais moche, roturière et vulgaire". Dans ce récit de passage à l'âge adulte porté par une écriture ample et élégante, Charif Majdalani raconte la disparition d'un pays et explore ce qui subsiste de l'enfance lorsqu'elle capitule devant les fracas du monde.

Le nom des rois

Charif Majdalani

Paru le 20/08/2025

216 pages

Stock

20,00 €

9782234097278
