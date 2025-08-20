Inscription
#Roman étranger

Les vulnérables

Mathilde Bach, Sigrid Nunez

"Elégie + comédie, dit-elle, c'est la seule manière de décrire ce que nous vivons en ce moment. Et ce n'est pas parce qu'une chose n'est pas drôle dans la vraie vie qu'on ne peut pas l'écrire comme si elle l'était". En pleine pandémie mondiale, une écrivaine s'installe dans un appartement au coeur de Manhattan pour s'occuper du perroquet d'une amie. Au contact d'Eurêka, un ara plein d'entrain, elle s'offre une échappée loin du marasme extérieur. Jusqu'au jour où le précédent gardien du volatile réapparaît, s'immisçant ainsi dans son intimité. Il est jeune, séduisant, instable, et Eurêka semble le préférer à elle. Les Vulnérables est un texte tendre et profond qui explore l'altérité, notre besoin d'empathie et la nécessité de l'écriture. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Mathilde Bach

Par Mathilde Bach, Sigrid Nunez
Chez Stock

|

Auteur

Mathilde Bach, Sigrid Nunez

Editeur

Stock

Genre

Littérature anglo-saxonne

Les vulnérables

Sigrid Nunez trad. Mathilde Bach

Paru le 20/08/2025

272 pages

Stock

21,90 €

9782234097056
