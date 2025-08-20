Inscription
#Roman francophone

Un amour infini

Ghislaine Dunant

Elle est descendue en retard, elle voulait encore fumer une cigarette, fumer seule, une fois de plus. Pour sentir le temps qui passe, ne plus savoir qui elle est, ni ce qu'on peut vouloir d'elle. Ce roman installe le lecteur au coeur d'une rencontre de trois jours sur l'île de Ténérife, en juin 1964, prévue mais bouleversée par un événement tragique, entre un astrophysicien d'origine hongroise qui a dû fuir l'Europe et s'exiler aux Etats-Unis et une mère de famille française. Alors que rien ne devrait les rapprocher, leurs conversations sur leurs passés distincts et l'exploration de l'île vont les ouvrir profondément l'un à l'autre. Le ciel, l'univers, l'histoire de la Terre... Les sujets de l'astrophysicien rejoignent la sensibilité de celle qui a observé le mystère de la toute petite enfance et a toujours eu une approche sensitive des êtres. Leur désir réciproque va s'accompagner de la puissance des éléments qui les entourent.

Par Ghislaine Dunant
Chez Albin Michel

Auteur

Ghislaine Dunant

Editeur

Albin Michel

Genre

Littérature française

Un amour infini

Ghislaine Dunant

Paru le 20/08/2025

176 pages

Albin Michel

19,90 €

9782226498687
