#Essais

Dieu à travers les mots et leur histoire

Jean Pruvost

"Dieu" : une consonne, trois voyelles et la clef d'un univers, ici plus de mille mots passés en revue avec leur histoire. Croyants ou incroyants, de quelque confession que l'on soit, on ne peut qu'être touché par l'aventure de tant de vocables liés à Dieu. Ainsi, quelle est l'origine des mots pontife, camerlingue, évêque ? Pourquoi Théodore et Dorothée sont-ils de même source ? Comment tredame, tudieu, jarnicoton, saperlipopette, et lavabo... sont-ils reliés à Dieu ? Souffrez-vous du syndrome de Jonas ? Qui est l'effrayant Seigneur des mouches ? Nos basiliques, cathédrales, mosquées, synagogues, d'où viennent-elles ? Armés de ce millier de mots, repérables grâce à un index, avouons-le, comme la centaine de femmes et d'hommes de lettres cités, il nous est impossible, Dieu du ciel, de rester insensibles à pareil sujet ! Deo gratias... Jean Pruvost, professeur des universités émérite, historien de la langue française, se passionne pour l'origine des mots et la littérature, ce qui l'a conduit à donner plus de cinq mille chroniques de langue, radiophoniques ou télévisées. Prix de l'Académie française, Grande Médaille de la francophonie, il aime à partager joyeusement ses recherches et les savoirs issus de sa collection de plus de dix mille dictionnaires.

Par Jean Pruvost
Chez Desclée de Brouwer

Auteur

Jean Pruvost

Editeur

Desclée de Brouwer

Genre

Linguistique

Dieu à travers les mots et leur histoire

Jean Pruvost

Paru le 20/08/2025

200 pages

Desclée de Brouwer

20,90 €

9782220099071
