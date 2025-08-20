Inscription
#Roman jeunesse

A voté !

Jean-Laurent Del Socorro, Lou Bonelli

ActuaLitté
Dans le petit bourg de Rage, le printemps fleurit, les prés verdissent... et les élections municipales approchent. Entre belles promesses, pirouettes fumeuses et débats musclés, difficile de décider pour qui voter. Heureusement, Zette et Tic, les soeurs Sière sorcières, et leurs chats experts en esprit critique, flairent l'entourloupe mieux que personne. Et cette fois, pas question de laisser les habitants se faire embobiner !

Par Jean-Laurent Del Socorro, Lou Bonelli
Chez L'Ecole des Loisirs

|

Auteur

Jean-Laurent Del Socorro, Lou Bonelli

Editeur

L'Ecole des Loisirs

Genre

Mouche

A voté !

Jean-Laurent Del Socorro, Lou Bonelli

Paru le 20/08/2025

56 pages

L'Ecole des Loisirs

8,50 €

ActuaLitté
9782211346696
