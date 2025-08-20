Dans le petit bourg de Rage, le printemps fleurit, les prés verdissent... et les élections municipales approchent. Entre belles promesses, pirouettes fumeuses et débats musclés, difficile de décider pour qui voter. Heureusement, Zette et Tic, les soeurs Sière sorcières, et leurs chats experts en esprit critique, flairent l'entourloupe mieux que personne. Et cette fois, pas question de laisser les habitants se faire embobiner !