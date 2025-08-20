Le Moyen Age en Occident

Panorama synthétique de l'histoire du Moyen Age occidental, du temps des "invasions barbares" à celui de la construction des Etats, cet ouvrage propose l'essentiel des connaissances relatives à l'histoire politique, économique et sociale, religieuse, culturelle et artistique de l'Europe entre la fin du Ve siècle et celle du XVe siècle. Il y associe un ensemble de courtes biographies, la présentation d'un certain nombre de grands événements de la période ainsi qu'un large ensemble de textes et de documents iconographiques analysés. Plans de dissertation, chronologie, glossaire, cartes commentées, sources livresques et informatiques offrent des ressources pédagogiques et des repères précieux, permettant aux étudiants de licence de se familiariser avec l'histoire de la période médiévale.