Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Le Moyen Age en Occident

Stéphane Coviaux, Romain Telliez

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Panorama synthétique de l'histoire du Moyen Age occidental, du temps des "invasions barbares" à celui de la construction des Etats, cet ouvrage propose l'essentiel des connaissances relatives à l'histoire politique, économique et sociale, religieuse, culturelle et artistique de l'Europe entre la fin du Ve siècle et celle du XVe siècle. Il y associe un ensemble de courtes biographies, la présentation d'un certain nombre de grands événements de la période ainsi qu'un large ensemble de textes et de documents iconographiques analysés. Plans de dissertation, chronologie, glossaire, cartes commentées, sources livresques et informatiques offrent des ressources pédagogiques et des repères précieux, permettant aux étudiants de licence de se familiariser avec l'histoire de la période médiévale.

Par Stéphane Coviaux, Romain Telliez
Chez Armand Colin

|

Auteur

Stéphane Coviaux, Romain Telliez

Editeur

Armand Colin

Genre

Ouvrages généraux et thématiqu

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Moyen Age en Occident par Stéphane Coviaux, Romain Telliez

Commenter ce livre

 

Le Moyen Age en Occident

Stéphane Coviaux, Romain Telliez

Paru le 20/08/2025

320 pages

Armand Colin

25,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782200641771
9782200641771
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.