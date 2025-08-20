Inscription
Enfance Volume 77 N°2, 2025

PUF

Enfance est une revue scientifique trimestrielle qui publie des articles consacrés à l'enfant et à son développement. Les domaines d'exploration sont divers : ils concernent le développement moteur, sensoriel, social, émotionnel, cognitif. Des âges très différents peuvent faire l'objet de publication dans Enfance, depuis la période néonatale jusqu' à l'adolescence. Les articles peuvent concerner le développement normal, une particularité développementale (par exemple une compétence exceptionnelle) ou bien un trouble ou handicap de développement. Les comparaisons entre divers types de développement sont encouragées. Un intérêt particulier est porté aux études situées à l'interface entre plusieurs disciplines : économie de la santé, épidémiologie, clinique quantitative, informatique, robotique, biologie animale, éthologie, ethnosociologie.

Par PUF
Chez Presses Universitaires de France - PUF

Auteur

PUF

Editeur

Presses Universitaires de France - PUF

Genre

Psychologie de l'enfant

Enfance Volume 77 N°2, 2025

PUF

Paru le 14/08/2025

Presses Universitaires de France - PUF

25,00 €

9782130877332
