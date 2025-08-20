Inscription
ActuaLitté
Tous les outils/formules/équations/connaissances clés d'une discipline : - synthétisés dans un dépliant de 6 pages/3 volets à conserver dans son classeur, glisser dans son sac ou afficher au mur pour retrouver en un coup d'oeil l'information dont on a besoin. - vus dans le secondaire, considérés comme acquis à l'entrée dans le supérieur et indispensables pour avancer dans le supérieur - à un prix symbolique : - Moins de 10 euros, l'étudiant peut en acquérir plusieurs. - Les enseignants ont moins de scrupules à les recommander. - dans un format synthétique et pratique : - Idéal pour retrouver rapidement les informations clés. - Facile et rapide à consulter. - En couleurs, dans une présentation attractive. - A déplier/replier/afficher selon l'usage : révision, consultation ponctuelle et rapide, mémorisation visuelle

|

Auteur

Editeur

Genre

Géologie

Leila Morzelle, Goulwen Le Guevel

Paru le 20/08/2025

6 pages

Dunod

5,90 €

9782100883646
