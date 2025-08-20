La Boîte à outils du Management transversal

PRISE DE POSTE, MONTEE EN COMPETENCES, EVOLUTION PROFESSIONNELLE, NOS EXPERTS SONT VOS ALLIES ! - Des fiches opérationnelles au quotidien - Une structure graphique pour maîtriser l'essentiel en un coup d'oeil - Des cas de mise en situation en entreprise 58 outils en 8 objectifs 1. Asseoir sa légitimité. 2. Etre stratège. 3. Influencer sans lien hiérarchique. 4. Susciter une coopération durable. 5. Susciter l'adhésion. 6. Adapter sa communication. 7. Accompagner les changements. 8. Animer en transversal à distance Des vidéos d'approfondissement - Renforcer sa légitimité - Agir sur les 3 leviers de l'influence - Répondre aux besoins psychologiques - Naviguer dans les distances