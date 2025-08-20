Inscription
#Essais

La Boîte à outils du Management transversal

Jean-Pierre Testa, Bertrand Déroulède

PRISE DE POSTE, MONTEE EN COMPETENCES, EVOLUTION PROFESSIONNELLE, NOS EXPERTS SONT VOS ALLIES ! - Des fiches opérationnelles au quotidien - Une structure graphique pour maîtriser l'essentiel en un coup d'oeil - Des cas de mise en situation en entreprise 58 outils en 8 objectifs 1. Asseoir sa légitimité. 2. Etre stratège. 3. Influencer sans lien hiérarchique. 4. Susciter une coopération durable. 5. Susciter l'adhésion. 6. Adapter sa communication. 7. Accompagner les changements. 8. Animer en transversal à distance Des vidéos d'approfondissement - Renforcer sa légitimité - Agir sur les 3 leviers de l'influence - Répondre aux besoins psychologiques - Naviguer dans les distances

Chez Dunod

Paru le 20/08/2025

192 pages

26,90 €

9782100865857
