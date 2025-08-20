Mon cahier des nombres GS - Edition 2025est conforme au nouveau programme. Ce cahier individuel est pensé comme un support de manipulation pour l'enfant. Il propose des activités sur la construction du nombre, les formes, les grandeurs et permet de familiariser l'enfant avec un support écrit. En complément en bas de cette page, jouez en ligne avec la classedeflorent. fr. Le cahier est aussi utilisable avec l'édition 2020 du Guide des séances & Ressources GS. Mon cahier des nombres GS est un support écrit qui est utilisé tout au long de l'année pour garder les traces des productions des élèves après les phases de manipulation. Il permet ainsi que créer un lien régulier école-famille. VERSION NUMERIQUE : + 10 activités numériques interactives accessibles en famille, La classe des chiffres, Le collectionneur, Le bricolo en animations interactives et 4 pages de vignettes autocollantes. => En complément en bas de cette page, jouez en ligne avec la classedeflorent. fr. MHM - Méthode Heuristique Mathématiques - est une méthode innovante, testée en classe et validée par les enseignants ! Une collection pour enseigner les mathématiques autrement, avec plaisir et efficacité. Une pédagogie explicite fondée sur la découverte, la manipulation et le jeu pour donner aux enfants le goût des mathématiques. Une place importante donnée aux activités rituelles, à la résolution de problèmes et au langage pour mieux ancrer les apprentissages. Une méthode pragmatique et souple qui s'adapte aux différentes réalités des classes.