Les animaux et nous

Fidèles compagnons ou fauves effrayants, les animaux nous fascinent - quand ils ne finissent pas dans nos assiettes. A l'heure où de nombreuses espèces sont menacées, n'est-il pas grand temps d'apprendre à connaître ces êtres vivants avec lesquels nous partageons la Terre ? Cette anthologie est le support indispensable pour connaître les oeuvres clés et réussir l'examen de culture générale et expression. 4 PARTIES PROBLEMATISEES - Ces animaux qui peuplent nos imaginaires - L'histoire des relations complexes entre l'animal et l'humain - Les animaux, un sujet de connaissance pour l'homme ? - Préserver le vivant : une responsabilité humaine POUR APPROFONDIR LE THEME - Questions sur les documents - Zooms thématiques - Prolongements POUR REUSSIR L'EXAMEN - 12 sujets d'entraînement - S'approprier le lexique - Activités d'argumentation - Analyse d'image METHODOLOGIE.