Les animaux et nous

Bérénice de Rorthais, Astrid Chavineau

Fidèles compagnons ou fauves effrayants, les animaux nous fascinent - quand ils ne finissent pas dans nos assiettes. A l'heure où de nombreuses espèces sont menacées, n'est-il pas grand temps d'apprendre à connaître ces êtres vivants avec lesquels nous partageons la Terre ? Cette anthologie est le support indispensable pour connaître les oeuvres clés et réussir l'examen de culture générale et expression. 4 PARTIES PROBLEMATISEES - Ces animaux qui peuplent nos imaginaires - L'histoire des relations complexes entre l'animal et l'humain - Les animaux, un sujet de connaissance pour l'homme ? - Préserver le vivant : une responsabilité humaine POUR APPROFONDIR LE THEME - Questions sur les documents - Zooms thématiques - Prolongements POUR REUSSIR L'EXAMEN - 12 sujets d'entraînement - S'approprier le lexique - Activités d'argumentation - Analyse d'image METHODOLOGIE.

Bérénice de Rorthais, Astrid Chavineau
Flammarion

Auteur

Bérénice de Rorthais, Astrid Chavineau

Editeur

Flammarion

Genre

Français

Les animaux et nous

Bérénice de Rorthais, Astrid Chavineau

Paru le 20/08/2025

192 pages

Flammarion

4,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782080474148
