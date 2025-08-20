Inscription
#Roman francophone

Le fardeau

Matthieu Niango

ActuaLitté
Il préparait l'agrégation de philosophie quand sa mère lui a révélé qu'elle avait été adoptée. Elle n'a jamais voulu savoir qui étaient ses parents biologiques. Matthieu, lui, veut savoir. Au terme d'une enquête extravagante, il découvre que sa mère est née en 1943 dans un Lebensborn, ces pouponnières nazies auxquelles les SS confiaient leurs enfants pour qu'ils deviennent de purs Aryens. Il n'est pas évident d'accepter que votre grand-père était un nazi. Encore plus déroutant d'apprendre que votre grand-mère était une juive hongroise qui a conçu votre mère avec un officier de l'armée allemande. Français par sa mère, ivoirien par son père, nazi par son grand-père, juif par sa grand-mère, Matthieu Niango est en droit de se poser quelques questions sur la complexité de son héritage.

Par Matthieu Niango
Chez Flammarion

|

Auteur

Matthieu Niango

Editeur

Flammarion

Genre

Littérature française

Le fardeau

Matthieu Niango

Paru le 20/08/2025

400 pages

Flammarion

22,00 €

ActuaLitté
9782080416674
