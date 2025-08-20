Je t'aime beaucoup plus qu'un petit peu

Il y a des personnes qui illuminent notre quotidien, qui nous soutiennent et nous inspirent. Cet album est conçu pour leur dire à quel point elles sont précieuses. Grâce à des illustrations douces et chaleureuses et à des textes empreints de tendresse, ce livre est une véritable déclaration d'amitié. Il met en mots et en images ce que l'on ressent sans toujours savoir comment l'exprimer. Un cadeau idéal pour un(e) ami(e) cher(e), un proche ou toute personne qui rend la vie plus belle. Un livre à offrir sans hésiter à ceux qui comptent vraiment !