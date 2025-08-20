Inscription
#Essais

Les énergies du bonheur

Jennifer Bloom

ActuaLitté
Ce livre est une invitation à un voyage intérieur, un chemin de reconnexion à votre essence profonde. A travers des enseignements inspirants, des pratiques douces et des rituels ancestraux, vous apprendrez à : - Ressentir et équilibrer vos énergies pour cultiver l'harmonie intérieure. - Accueillir vos émotions comme des messagères précieuses de votre âme. - Déployer la force tranquille de l'engagement et de la résilience. - Ouvrir votre coeur à la gratitude et à la création consciente de votre bonheur. Le bonheur n'est pas une destination, mais un art délicat que vous portez en vous depuis toujours. Chaque pensée, chaque souffle, chaque intention est une clé pour façonner une existence alignée avec votre véritable nature. Etes-vous prêt à devenir l'artisan d'une vie pleine de sens et d'émerveillement ?

Par Jennifer Bloom
Chez Hachette

|

Auteur

Jennifer Bloom

Editeur

Hachette

Genre

Esotérisme

Les énergies du bonheur

Jennifer Bloom

Paru le 20/08/2025

240 pages

Hachette

24,95 €

ActuaLitté
9782019328689
