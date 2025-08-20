Leurs disputes sont explosives. Leur attirance, inévitable. Populaire et impulsif, Aaron mène sa vie comme il l'entend. Invités à toutes les soirées, lui et ses amis enchaînent les conquêtes sans se poser de question. Son quotidien est bouleversé lorsque sa mère lui impose d'héberger Alyssa, la fille de sa meilleure amie, pour quelques mois. Il ne veut pas d'elle chez lui, encore moins dans sa vie... et il compte bien lui faire comprendre. Mais Alyssa n'a nulle part où aller. Rentrer chez elle signifierait retrouver l'enfer qu'elle a fui. Affronter l'arrogance d'Aaron ? C'est un prix qu'elle est prête à payer. Qu'il l'ignore, qu'il la provoque, qu'il cherche à la faire craquer... Peu importe. Elle ne cèdera pas. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que derrière sa rage contenue, Aaron cache bien plus qu'il ne veut l'admettre. Et plus elle le découvre, plus elle risque de succomber...