#Roman francophone

Hate Me 1

Oxanna Sk

Leurs disputes sont explosives. Leur attirance, inévitable. Populaire et impulsif, Aaron mène sa vie comme il l'entend. Invités à toutes les soirées, lui et ses amis enchaînent les conquêtes sans se poser de question. Son quotidien est bouleversé lorsque sa mère lui impose d'héberger Alyssa, la fille de sa meilleure amie, pour quelques mois. Il ne veut pas d'elle chez lui, encore moins dans sa vie... et il compte bien lui faire comprendre. Mais Alyssa n'a nulle part où aller. Rentrer chez elle signifierait retrouver l'enfer qu'elle a fui. Affronter l'arrogance d'Aaron ? C'est un prix qu'elle est prête à payer. Qu'il l'ignore, qu'il la provoque, qu'il cherche à la faire craquer... Peu importe. Elle ne cèdera pas. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que derrière sa rage contenue, Aaron cache bien plus qu'il ne veut l'admettre. Et plus elle le découvre, plus elle risque de succomber...

Par Oxanna Sk
Chez Hachette

Auteur

Oxanna Sk

Editeur

Hachette

Genre

Romance sexy

Hate Me 1

Oxanna Sk

Paru le 20/08/2025

416 pages

Hachette

8,90 €

Scannez le code barre 9782017348313
9782017348313
© Notice établie par ORB
