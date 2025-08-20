L'Ours et le Piano

Dans les profondeurs de la forêt, un ourson découvre un objet extraordinaire : un piano abandonné. Au fil des années, les sons maladroits se transforment en mélodies magiques qui enchantent tous les habitants de la forêt. Lorsqu'une petite fille et son papa découvrent par hasard son talent exceptionnel, ils l'invitent à partir pour la grande ville, où l'attendent les lumières de la gloire. Ours est couronné de succès mais la célébrité vaut-elle d'être séparé longtemps de ceux que l'on aime ? Il manque quelque chose à son bonheur : ses amis et sa forêt. Ours osera-t-il tout quitter pour les retrouver ?