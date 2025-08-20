Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Album jeunesse

Spidey et ses amis extraordinaires

Marvel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les histoires des petits héros de la série animée Spidey et ses amis extraordinaires ! - Un petit album épais, illustré, de 32 pages, relié cartonné, avec un niveau et un temps de lecture (env. 5 min) adaptés aux plus petits. - Une histoire inédite pour suivre les missions des jeunes Peter Parker (Spidey), Gwen Stacy (Ghosty) et Miles Morales (Spin). - Des nouvelles aventures qui sont l'occasion de faire découvrir aux enfants la bienveillance, le courage, l'amitié et la force du travail en équipe ! Dès 3 ans. L'histoire : Alors qu'ils s'apprêtent à rencontrer leur autrice préférée, Gwen et Peter la voient se faire enlever par le super-vilain Zola ! Les héros doivent faire vite, car la romancière est en danger...

Par Marvel
Chez Hachette

|

Auteur

Marvel

Editeur

Hachette

Genre

Autres films pour enfants

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Spidey et ses amis extraordinaires par Marvel

Commenter ce livre

 

Spidey et ses amis extraordinaires

Marvel

Paru le 20/08/2025

32 pages

Hachette

6,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017327752
9782017327752
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.