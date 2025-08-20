Les histoires des petits héros de la série animée Spidey et ses amis extraordinaires ! - Un petit album épais, illustré, de 32 pages, relié cartonné, avec un niveau et un temps de lecture (env. 5 min) adaptés aux plus petits. - Une histoire inédite pour suivre les missions des jeunes Peter Parker (Spidey), Gwen Stacy (Ghosty) et Miles Morales (Spin). - Des nouvelles aventures qui sont l'occasion de faire découvrir aux enfants la bienveillance, le courage, l'amitié et la force du travail en équipe ! Dès 3 ans. L'histoire : Alors qu'ils s'apprêtent à rencontrer leur autrice préférée, Gwen et Peter la voient se faire enlever par le super-vilain Zola ! Les héros doivent faire vite, car la romancière est en danger...