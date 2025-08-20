Coloriages mystères Bisounours

Grosbisou, Grosfarceur, Grosgnon, Groscopain... Les Bisounours sont la personnafication des sentiments et, ensemble, ils rétablissent la joie dans le monde ! Que ce soit sur leur nuage-voiture, leurs arc-en-ciel ou dans leur maison, découvre (ou redécouvre) les Bisounours et leurs cousins, les Calinours, à travers leurs aventures. Redonne-leur toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pour leur donner vie ! 1 - CHOISIS TES OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau ou feutres acryliques 2 - COLORIE LES NUMEROS selon le code couleur pour révéler une magnifique illustration ! 3 - PROFITE D'UN MOMENT DE DETENTE avec les livres de coloriage Hachette Heroes ! 50 PAGES DE COLORIAGES MYSTERES - pour des heures de divertissement GRAND FORMAT - un format 300 mm x 215 mm pour donner vie à des univers fantastiques PAPIER PREMIUM - pour éviter tout débordement UN CADEAU PARFAIT - pour les fans de coloriage de tous âges