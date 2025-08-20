Inscription
#Imaginaire

Sur un monde Cannibale

Victoria Hayward

ActuaLitté
Lazulai est un monde au fond du gouffre, sa guerre contre les Tyranides est perdue. Les cités, autrefois magnifiques, tombent en ruines. Les mers entrent en ébullition. Les cieux se fissurent. Des horribles bioformes extraterrestres dévorent tout. Dans quelques jours à peine, la planète entière sera consummée. Le 903e Catachan, Les Ecorcheurs Nocturnes, défendent l'une des dernières forteresses encore debout. Menés par la Major Wulf Khan, il est attendu d'eux qu'ils meurent au combat... jusqu'au moment où on lui donne une dernière mission : conduire son escouade à travers l'apocalypse pour récupérer une pièce d'archéotech qui pourrait condamner ou délivrer le système Lazulai tout entier. Face à l'impossible et sans aucune chance de support, la Major doit maintenir l'escouade unie alors qu'ils se fraient un chemin à travers l'interminable jungle xenos. L'ennemi est impitoyable, implacable et infiniment adaptable... mais Khan et ses Catachans aussi.

Par Victoria Hayward
Chez Games Workshop

|

Auteur

Victoria Hayward

Editeur

Games Workshop

Genre

Science-fiction

Sur un monde Cannibale

Victoria Hayward

Paru le 20/08/2025

Games Workshop

15,00 €

ActuaLitté
9781836092391
© Notice établie par ORB
