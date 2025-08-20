Inscription
Oh un ballon !

Krocui

ActuaLitté
Un petit bonhomme à casquette trouve un ballon au sol et décide de le gonfler : aaaa fffff ! Il en faut du souffle pour que le ballon soit aussi gros qu'une mouche, un hamster ou un cochon... En insufflant de plus en plus d'air, la forme va prendre les proportions d'un gros hippopotame, qui finira par échapper à son créateur dans une course poursuite complètement folle. De son trait rond et coloré, Krocui met en scène une histoire drôle où un simple ballon de baudruche devient un accessoire aux possibilités infinies. Son dessin si singulier, comme gonflé à l'hélium, trouve ici un sujet idéal pour déployer sa fantaisie. L'apparition progressive des différentes formes d'animaux est à chaque fois, pour le lecteur, une occasion de mimer l'action de souffler lui-même. Fous rires garantis jusqu'à la fin qui invite à une relecture immédiate : reprenez votre souffle et c'est reparti !

Par Krocui
Chez Sarbacane Editions

|

Auteur

Krocui

Editeur

Sarbacane Editions

Genre

Autres éditeurs (P à T)

Oh un ballon !

Krocui

Paru le 20/08/2025

26 pages

Sarbacane Editions

12,90 €

ActuaLitté
9791040805830
© Notice établie par ORB
