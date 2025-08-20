Star Wars Légendes - L'héritage Tome 4

La fin d'une époque ! Près de 140 ans après Star Wars : Un nouvel espoir, la galaxie lutte pour maintenir une paix retrouvée. Ania Solo essaie de gagner sa vie en récupérant les débris de la guerre récemment terminée, mais lorsqu'elle tombe sur un droïde de communication endommagé et un sabre laser égaré, elle et ses amis se retrouvent dans de graves problèmes ! Recherchée à la fois par les autorités locales et par un chevalier impérial très déterminé, Ania va bientôt apprendre que le sabre laser est au centre d'un complot meurtrier qui mène directement aux terrifiants Sith ! Ce dernier tome de la période Héritages est donc le plus lointain dans le futur de la franchise.