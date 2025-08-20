Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Comics

Star Wars

Steve Orlando, Alvaro Lopez, Laura Braga

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les stars du Retour du Jedi, les bien-aimés Ewoks, reviennent pour une toute nouvelle aventure ! Une équipe de chasseurs de primes dirigée par l'Empire arrive sur la lune forestière d'Endor à la recherche d'une cache secrète d'armes mortelles ! Mais sont-ils prêts à affronter des Ewoks déterminés, qui ont déjà éliminé un grand nombre d'impériaux ? Et qui est ce mystérieux nouveau guerrier Ewok qui revient au village de Bright Tree, et quel est son lien avec Wicket ? Ce récit inédit nous révèle ce qu'il advient des Ewoks après les événements du Retour du Jedi. Cette mini-série a été publiée aux Etats-Unis pour célébrer le quarantième anniversaire du téléfilm L'aventure des Ewoks : La caravane du Courage sorti en 1984. Il a été diffusé dans les salles françaises en 1985.

Par Steve Orlando, Alvaro Lopez, Laura Braga
Chez Panini comics

|

Auteur

Steve Orlando, Alvaro Lopez, Laura Braga

Editeur

Panini comics

Genre

Comics divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Star Wars par Steve Orlando, Alvaro Lopez, Laura Braga

Commenter ce livre

 

Star Wars

Steve Orlando, Alvaro Lopez, Laura Braga

Paru le 20/08/2025

112 pages

Panini comics

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039136495
9791039136495
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.