Les stars du Retour du Jedi, les bien-aimés Ewoks, reviennent pour une toute nouvelle aventure ! Une équipe de chasseurs de primes dirigée par l'Empire arrive sur la lune forestière d'Endor à la recherche d'une cache secrète d'armes mortelles ! Mais sont-ils prêts à affronter des Ewoks déterminés, qui ont déjà éliminé un grand nombre d'impériaux ? Et qui est ce mystérieux nouveau guerrier Ewok qui revient au village de Bright Tree, et quel est son lien avec Wicket ? Ce récit inédit nous révèle ce qu'il advient des Ewoks après les événements du Retour du Jedi. Cette mini-série a été publiée aux Etats-Unis pour célébrer le quarantième anniversaire du téléfilm L'aventure des Ewoks : La caravane du Courage sorti en 1984. Il a été diffusé dans les salles françaises en 1985.