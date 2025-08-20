Inscription
#Comics

Renaissance

Frank Miller, Klaus Janson, David Mazzuchelli

Depuis la mort d'Elektra, Daredevil lutte contre la dépression. Black Widow pourra-t-elle lui venir en aide ? Rien n'est moins sûr : lorsque le Caïd décide de détruire méthodiquement la vie du héros et de son alter-égo, l'avocat Matt Murdock, il faudra bien plus que des super-pouvoirs à l'Homme Sans Peur pour éviter de sombrer. Troisième et dernier volume des aventures de Daredevil imaginées par Frank Miller ! En plus de la conclusion des épisodes qu'il a écrits et illustrés, nous incluons la célèbre saga Born Again, parue trois ans plus tard, où Miller revient sur la série avec une épopée qui a révolutionné les comics.

Par Frank Miller, Klaus Janson, David Mazzuchelli
Chez Panini comics

Auteur

Frank Miller, Klaus Janson, David Mazzuchelli

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

Renaissance

Frank Miller, Klaus Janson, David Mazzuchelli

Paru le 20/08/2025

336 pages

Panini comics

9,99 €

9791039136457
