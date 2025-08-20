Inscription
Le petit livre pour bien grandir avec un trouble dys

Nadège Larcher, Marie Dormoy, Auriane Bui

ActuaLitté
Un petit livre pour les 7-11 ans sur les troubles dys : dyslexie, dysgraphie, dysphasie, dyscaclculie, dyspraxie, et TDA/H. Ce livre s'adresse aux enfants déjà diagnostiqués et leur donne des pistes pour s'adapter au mieux à leur handicap invisible, mais il s'adresse aussi aux autres enfants, pour que tous se comprennent davantage. Les troubles dys, qu'est-ce que c'est ? Des situations du quotidien très illustrées, des exemples concrets, des conseils pratiques simples, des pages réservées aux parents : un livre complet pour mieux comprendre et mieux vivre des situations souvent inconfortables et handicapantes. Chacun des troubles dys est expliqué avec des exemples très concrets : - Les nombres et les calculs sont le cauchemar de Nora/ Nora est dyscalculique - Pour Chloé, la lecture est un parcours du combattant/ Chloé est dyslexique - Idriss a du mal avec les gestes du quotidien/ Idriss est dyspraxique - Echanger avec les autres est compliqué pour Sacha/ Sacha est dysphasique - Maël est tout le temps dans la lune/ Maël souffre d'un trouble du déficit de l'attention (TDA) Des conseils dispensés par une psychologue spécialisée dans le développement de l'enfant Ecrit par Nadège Larcher, psychologue et spécialisée en développement de l'enfant, et autrice chez Bayard (sur la confiance en soi et l'hypersensibilité notamment), et Marie Dormoy, journaliste, ce livre permet également de faire le point entre les difficultés d'apprentissage et les troubles dys, et apporte aux enfants des conseils et des astuces pour mieux vivre avec les troubles dys.

Par Nadège Larcher, Marie Dormoy, Auriane Bui
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Nadège Larcher, Marie Dormoy, Auriane Bui

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Société et citoyenneté

Le petit livre pour bien grandir avec un trouble dys

Nadège Larcher, Marie Dormoy, Auriane Bui

Paru le 20/08/2025

56 pages

Bayard jeunesse

10,90 €

9791036366574
9791036366574
