L'appel de la forêt

Jack London, Danielle Fabry, Raymonde de Galard, Anna Griot

NOUVEAU : Ecoutez gratuitement toute l'année des extraits de l'oeuvre correspondant au passages étudiés dans le dossier pédagogique. Découvrez le détail de l'offre sur cette page (Lien -> https : //www. belin-education. com/classico-ecoutez-lire). NOUVELLE MAQUETTE TOUT EN COULEURS Buck, un chien domestique, mène une vie paisible jusqu'au jour où il est enlevé et vendu comme chien de traîneau dans le Grand Nord. Dans cet univers glacé et impitoyable, il doit apprendre à survivre, affronter la rudesse des hommes et des autres chiens, et écouter cet étrange appel venu du fond des âges... Une aventure captivante où la nature sauvage révèle la vraie force de ceux qui l'affrontent.

Par Jack London, Danielle Fabry, Raymonde de Galard, Anna Griot
Chez Belin

Auteur

Jack London, Danielle Fabry, Raymonde de Galard, Anna Griot

Editeur

Belin

Genre

Collège

L'appel de la forêt

Jack London, Danielle Fabry trad. Raymonde de Galard

Paru le 20/08/2025

224 pages

Belin

3,95 €

9791035842802
