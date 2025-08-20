NOUVEAU : Visionnez l'intégralité de la pièce, de janvier à juin, ainsi que des extraits disponibles toute l'année, en flashant le QR Code présent dans l'ouvrage. Découvrez le détail de l'offre sur cette page (Lien -> http : //www. belin-education. com/classico-cyrano). NOUVELLE MAQUETTE Séducteur sans scrupule, Dom Juan enchaîne les conquêtes sans jamais s'attacher. Défiant les lois, la morale et même le ciel, il se moque de tout... jusqu'au jour où son arrogance le rattrape. Entouré de son fidèle mais impuissant serviteur Sganarelle, il mène un combat contre Dieu et les hommes, dans une comédie à la fois drôle, provocante et tragique. Molière nous offre ici un personnage fascinant, entre libertinage et châtiment, dans une pièce aussi captivante que subversive.