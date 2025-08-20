3 nouvelles fantastiques

Dossier pédagogique de Claire Guilbert. La Morte amoureuse La Cafetière Arria Marcella Une femme vampirique, de la vaisselle qui prend soudainement vie, un rêve aux allures de voyage dans le temps. Autant de phénomènes inexplicables qui surgissent dans le quotidien ordinaire des protagonistes. Véritable maître du fantastique, Théophile Gautier peint, dans ces trois nouvelles étonnantes, un monde où la rationalité est sans cesse remise en cause. LIRE Le texte enrichi de nombreuses images dans une mise en page vivante et aérée COMPRENDRE Des questionnaires et des activités ludiques pour s'approprier le texte RETENIR Un dossier complet et accessible pour retenir l'essentiel PROLONGER Un groupement de textes et des conseils pour compléter la lecture + ACCOMPAGNER De nombreux compléments numériques pour aider les élèves dans la lecture (le texte lu par un comédien, des extraits vidéo à visionner sur Internet, le texte accessible aux élèves DYS).