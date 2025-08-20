Inscription
#Roman francophone

3 nouvelles fantastiques

Théophile Gautier, Claire Guilbert

ActuaLitté
Dossier pédagogique de Claire Guilbert. La Morte amoureuse La Cafetière Arria Marcella Une femme vampirique, de la vaisselle qui prend soudainement vie, un rêve aux allures de voyage dans le temps. Autant de phénomènes inexplicables qui surgissent dans le quotidien ordinaire des protagonistes. Véritable maître du fantastique, Théophile Gautier peint, dans ces trois nouvelles étonnantes, un monde où la rationalité est sans cesse remise en cause. LIRE Le texte enrichi de nombreuses images dans une mise en page vivante et aérée COMPRENDRE Des questionnaires et des activités ludiques pour s'approprier le texte RETENIR Un dossier complet et accessible pour retenir l'essentiel PROLONGER Un groupement de textes et des conseils pour compléter la lecture + ACCOMPAGNER De nombreux compléments numériques pour aider les élèves dans la lecture (le texte lu par un comédien, des extraits vidéo à visionner sur Internet, le texte accessible aux élèves DYS).

Par Théophile Gautier, Claire Guilbert
Chez Belin

|

Auteur

Théophile Gautier, Claire Guilbert

Editeur

Belin

Genre

Collège

DOSSIER - Portraits de traductrices et traducteurs du passé

3 nouvelles fantastiques

Théophile Gautier

Paru le 20/08/2025

Belin

3,50 €

ActuaLitté
9791035839512
© Notice établie par ORB
