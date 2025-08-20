Sacrés pirates !

Choix des textes et dossier pédagogique de Cédric Hannedouche. J. M. Barrie A. Bernède F. Bonnet A. C. Doyle D. du Maurier J. M. Falkner P. Mac Orlan E. A. Poe R. L. Stevenson F. Thinard J. Verne Ils sont sans pitié, pillent des navires, enterrent leur trésor, arborent un drapeau à tête de mort et sèment la terreur sur les océans. Les pirates ont traversé les époques, et on raconte bien des légendes à leur sujet. Découvrez les plus grands récits sur ces redoutables brigands des mers dans une anthologie pour les élèves de 6e. LIRE Le texte enrichi de nombreuses images dans une mise en page vivante et aérée COMPRENDRE Des questionnaires et des activités ludiques pour s'approprier le texte RETENIR Un dossier complet et accessible pour retenir l'essentiel PROLONGER Un groupement de textes et des conseils pour compléter la lecture + ACCOMPAGNER De nombreux compléments numériques pour aider les élèves dans la lecture (des extraits du texte lus par un comédien, des extraits vidéo à visionner sur Internet).