Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

50 défis sans écran

Marie Costa, Kim Consigny

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La place des écrans dans la vie quotidienne des enfants et des adolescents est un enjeu majeur de société. Les dangers d'une surexposition sont documentés par la communauté scientifique : sédentarité et prise de poids, développement de différents troubles (du langage, du comportement, de l'attention), risque de harcèlement sur les réseaux sociaux, déclin de la santé mentale des jeunes... Cet ouvrage propose 50 défis ludiques comme alternatives aux jeux et séries sur tablette ou téléphone. - Des défis aux thématiques variées, mêlant sport, art, spectacle, enquête, bricolage, cuisine... , pour que chacun y trouve son compte ; - Avec un système de récompense ou de gage pour motiver l'enfant ; - Des missions à relever en solo, entre amis ou en famille, en collaboration ou en compétition ; - A faire à la maison, mais aussi en voyage, dans les transports... Avec en plus : - quelques éléments scientifiques sur les effets des écrans sur le cerveau ; - des astuces concrètes pour limiter son temps d'écran.

Par Marie Costa, Kim Consigny
Chez Belin

|

Auteur

Marie Costa, Kim Consigny

Editeur

Belin

Genre

Multi-matières

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 50 défis sans écran par Marie Costa, Kim Consigny

Commenter ce livre

 

50 défis sans écran

Marie Costa, Kim Consigny

Paru le 20/08/2025

Belin

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035836528
9791035836528
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.