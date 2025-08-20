Inscription
#Roman francophone

Ce que je vole à la nuit

Rebecca Benhamou

ActuaLitté
Dans une maternité, entre nuits blanches et émerveillement, Rebecca se remémore un fragment de son passé : ses années d'étudiante à Londres, dans une classe singulière où seuls les voix et les textes des femmes trouvaient écho. Gravitant autour de la figure de Virginia Woolf - qui a elle-même étudié au King's College -, les jeunes femmes apprenaient à lever les silences sur leur propre vie. Pourquoi ces visages et ces moments refont-ils surface avec tant d'insistance ? Bientôt, c'est l'écrivaine britannique qui s'invite dans la danse, accompagnant ce voyage littéraire et existentiel. Avec une écriture délicate et lumineuse, Rebecca Benhamou rend un hommage vibrant à Virginia Woolf et tisse une réflexion profonde sur la maternité, la quête de soi et le poids des histoires enfouies. A propos de l'autrice Classée parmi les "cinq jeunes écrivains à suivre en 2019" par le magazine Vogue, Rebecca Benhamou publie L'horizon a pour elle dénoué sa ceinture (Fayard), une biographie romancée de la sculptrice Chana Orloff, puis Sur la bouche. Une histoire insolente du rouge à lèvres (Premier Parallèle, 2021). Les Habitués du Temps suspendu (Fayard, 2022) a remporté le Grand Prix de littérature méditerranéenne Mare Nostrum.

Par Rebecca Benhamou
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Rebecca Benhamou

Editeur

HarperCollins France

Genre

Littérature française

Ce que je vole à la nuit

Rebecca Benhamou

Paru le 20/08/2025

208 pages

HarperCollins France

18,00 €

ActuaLitté
9791033919766
© Notice établie par ORB
