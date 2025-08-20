Inscription
#Essais

Walp N° 4, août 2025

Philippe Raymond

ActuaLitté
Tous les trimestres, découvrez des dialogues buissonniers avec des personnalités, des récits tendres et éclairants glanés au fil de la route, des témoignages inspirants sur d'autres modes de vie, des rencontres comme autant de pépites : celles d'explorateurs et d'aventurières, d'inventeurs d'inconnu et d'intermittentes du miracle. Walp, c'est aussi des conseils, des tutos et des défis pour apprenti(e)s vagabond(e)s ou sédentaires en quête d'un souffle nouveau. Walp, c'est aussi un renouveau. La Tribu du Vivant, le premier magazine lancé par Nans & Mouts avec Kim Pasche en 2021, a mué pour se transformer en un mag encore plus beau, encore plus proche de son coeur et de ses intentions d'origine.

Par Philippe Raymond
Chez Bayard Presse

|

Auteur

Philippe Raymond

Editeur

Bayard Presse

Genre

Récits de voyage

Walp N° 4, août 2025

Philippe Raymond

Paru le 20/08/2025

116 pages

Bayard Presse

19,50 €

ActuaLitté
9791029618369
© Notice établie par ORB
