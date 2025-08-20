Inscription
Graveyard Shift

M.L. Rio, Clémentine Curie, Teagan White

L'autrice de If We Were Villains, phénomène international BookTok, est de retour avec l'alliance improbable de cinq noctambules, qui se retrouvent dans le cimetière local pour déterrer les secrets qui se cachent dans une tombe ouverte. Chaque soir, dans le vieux cimetière de l'université, le chemin de cinq travailleurs de nuit se croise : un barman, une conductrice de véhicule de covoiturage, une réceptionniste d'hôtel, le gardien de l'église délabrée qui se dresse au-dessus d'eux, et la rédactrice en chef du journal de l'université, toujours en quête d'un sujet d'article. Par une sombre nuit d'octobre, ils découvrent dans le cimetière de l'église désaffectée un nouveau trou. Une tombe fraîche et ouverte là où il ne devrait pas y en avoir. Qui l'a creusée, et pour qui ? Avant qu'ils ne repartent chacun de leur côté, le fossoyeur revient. En passant la nuit à le filer, ils découvrent qu'il pourrait être la clé d'une série d'événements étranges survenus en ville qui font la une des journaux depuis quelques semaines... et qu'ils sont peut-être plus proches de ce mystère qu'ils ne le pensaient. Chargé d'une atmosphère inquiétante, Graveyard Shift est un conte gothique moderne, dans le style inimitable de M. L. Rio, qui met en scène une équipe de marginaux sur une toile de fond universitaire délicieusement familière. " Comme toute l'oeuvre de M. L. Rio, Graveyard Shift est un concentré jouissif d'humour détaché mâtiné d'une bonne dose de spleen... Rio livre un univers nihiliste macabre mais épuré, dépeignant l'horrible avec subtilité et son don unique pour les portraits de personnages. " Olivie Blake, autrice best-seller d'Atlas Six "Graveyard Shift est une merveille : sombre, étrange, débordant de tension horrifique. Il distille une atmosphère prenante et regorge de personnages imparfaits et fascinants. " Catriona Ward " M. L. Rio a sans nul doute accouché d'un nouveau succès en combinant le genre dark academia et les codes classiques du conte d'épouvante... Une lecture divertissante et palpitante. " Daily Mirror " Le nouveau livre de Rio promet une histoire mystérieuse et captivante qui plaira certainement aux amateurs d'horreur gothique. Après le succès de If We Were Villains, ne passez pas à côté de Graveyard Shift. " ScreenRant " Illustrant le talent de Rio pour mêler suspense, profondeur psychologique et drame littéraire, à l'instar de If We Were Villains, son premier livre salué par la critique... Cette nouvelle se distingue par son atmosphère et le développement de ses personnages... Graveyard Shift prouve que Rio maîtrise de mieux en mieux l'art d'écrire des histoires captivantes centrées sur les personnages, qui tiennent les lecteurs en haleine jusqu'à la dernière page. " Glamour

Par M.L. Rio, Clémentine Curie, Teagan White
Chez Bragelonne

|

Auteur

M.L. Rio, Clémentine Curie, Teagan White

Editeur

Bragelonne

Genre

Terreur

Graveyard Shift

M.L. Rio trad. Clémentine Curie

Paru le 20/08/2025

192 pages

Bragelonne

12,00 €

