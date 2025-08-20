Le Désert déchiré

L'éblouissante conclusion de la saga épique des Douze Rois de Sharakhaï ! Les dieux du désert sont sur le point d'atteindre leur but. Meryam, la reine déchue de Qaimir, cherche à invoquer l'ancien dieu Ashael - un événement qui provoquerait la destruction du désert. Ceda et Emre font voile vers la terre de leurs ancêtres afin que le traître Hamid soit jugé. Mais ils découvrent que les tribus du désert se sont alliées sous la bannière de Hamid. Dans quel but ? Entreprendre une sainte croisade pour annihiler Sharakhaï - une guerre dont de nombreux membres des tribus rêvent depuis longtemps ? Pendant ce temps, à Sharakhaï, le mage de sang Davud étudie l'étrange portail qui s'est ouvert entre les mondes dans l'espoir de pouvoir le refermer. Et le Roi Ihsan traque Meryam, toujours insaisissable. Il revient désormais à Ceda et à ses improbables alliés de trouver le moyen de rassembler les tribus du désert, les habitants de Sharakhaï et les occupants étrangers. Mais même s'ils y parviennent, il leur faudra consentir de terribles sacrifices pour arrêter Ashael. Des sacrifices qu'ils ne sont peut-être pas prêts à consentir... " Une histoire d'envergure, livrée par une grande plume. " Robin Hobb " La meilleure saga d'epic fantasy depuis des années. " SFFWorld " Un monde brûlé de soleil, une société complexe et brutale où l'emprise de la magie divine est sans cesse présente. " Lanfeust Mag " Si vous êtes en manque de Game of Thrones, plongez dans Les Douze Rois de Sharakhaï ! " Michel Dufranne, RTBF " Une vraie réussite. " Yozone " En s'inspirant des mondes orientaux, Beaulieu marque une transition dans le monde de la Fantasy. " Carrefour Savoirs