L'art de la destinée

Wesley Chu, Frédéric Le Berre

Naguère, une prophétie annonçait qu'un élu se lèverait pour combattre et défaire le Khan éternel, le roi-dieu immortel. Mais la prophétie était erronée. Désormais, Jian - l'ex-héros élu - n'est plus qu'un jeune homme ordinaire qui cherche sa voie. Cependant, rien ne dit qu'il sera à jamais privé d'une extraordinaire destinée. En effet, ne s'est-il pas allié à Taishi, la grande-maîtresse au caractère revêche qui l'instruit dans la pratique du surpuissant art du combat hérité de sa famille ? Mais long est le chemin jusqu'au jour où Jian pourra se dire son héritier. Aussi Taishi recrute-t-elle une troupe de grands-maîtres vénérables - et d'un âge canonique - pour l'aider dans son ultime tâche : former Jian, le porter au sommet de la maîtrise, avec pédagogie - plus une badine et un fouet. Pendant ce temps, d'autres cherchent eux aussi leur destinée. Qisami, l'assassine, est chargée d'une mission secrète : protéger de ses ennemis une noble puissante. Mais alors que Qisami entre dans la clandestinité, elle découvre sous sa nouvelle identité une chose inconnue d'elle jusqu'alors : l'amitié, une famille, un but dans la vie. Sali croyait elle aussi que son destin était tracé. Mais alors qu'elle accomplit son devoir en cherchant le nouveau Khan, elle voit son clan exilé, chassé du monde qu'il a toujours connu. Et tandis qu'elle mène les survivants vers une nouvelle patrie, elle trouve en elle un trait dont elle n'avait jamais eu conscience : elle est une cheffe et une révolutionnaire. Parce que la destinée, parfois, est plus grande que ce que disent les prophéties. Et parce que la plus grande des destinées est celle qu'on se choisit... " Vous serez captivés. " Robin Hobb " Une exploration ambitieuse et touchante de la désillusion envers foi, tradition et famille - une réinvention glorieuse de la fantasy et du wuxia. " Naomi Novik " Spectaculaire, drôle, intelligent... Un véritable coup de poing, littéralement. " Kirkus " Subtil, intense et sombre. " The Quill to Live " Un tour de force de wuxia, une vaste fresque envoûtante à l'égal de La Grâce des rois. " Gizmodo

Chez Bragelonne

|

Auteur

Editeur

Bragelonne

Genre

Fantasy

Paru le 20/08/2025

888 pages

Bragelonne

10,95 €

Lire un extrait
9791028118884
