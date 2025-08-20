Inscription
The Doomed Puma

Gyula Pozsgay

En 1988, le 1er escadron de chasse du MH 59 a été créé à Kecskemét (Hongrie). La base aérienne de Dezso Szentgyorgyi a fait revivre le nom et l'insigne du Puma, perpétuant ainsi la tradition. Cependant, les pilotes ayant porté l'insigne du Puma qui avaient participés à laseconde guerre mondiale sont restés dans l'ombre pendant des décennies. Beaucoup d'entre eux ont été contraints de quitter leur patrie bien-aimée et de commencer une nouvelle vie dans un pays étranger. Beaucoup de ceux qui sont restés ont été persécutés. Parmi ceux-là, Lajos Toth, "Drumi" comme l'appelaient ses amis, a été condamné à mort par pendaison et exécuté en 1951. Voici son histoire...

Par Gyula Pozsgay
Chez EP média

Auteur

Gyula Pozsgay

Editeur

EP média

Genre

Aventure

The Doomed Puma

Gyula Pozsgay

Paru le 20/08/2025

48 pages

EP média

14,50 €

9782889326686
© Notice établie par ORB
