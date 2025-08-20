The Doomed Puma

En 1988, le 1er escadron de chasse du MH 59 a été créé à Kecskemét (Hongrie). La base aérienne de Dezso Szentgyorgyi a fait revivre le nom et l'insigne du Puma, perpétuant ainsi la tradition. Cependant, les pilotes ayant porté l'insigne du Puma qui avaient participés à laseconde guerre mondiale sont restés dans l'ombre pendant des décennies. Beaucoup d'entre eux ont été contraints de quitter leur patrie bien-aimée et de commencer une nouvelle vie dans un pays étranger. Beaucoup de ceux qui sont restés ont été persécutés. Parmi ceux-là, Lajos Toth, "Drumi" comme l'appelaient ses amis, a été condamné à mort par pendaison et exécuté en 1951. Voici son histoire...