Se constituer un patrimoine immobilier en partant de zéro

Ce livre dévoile la méthode d'un expert en investissements immobiliers pour se créer un patrimoine et un revenu substantiel même en partant de zéro. Lassé d'un travail au sein d'un grand groupe bancaire qui empiétait chaque jour un peu plus sur sa vie personnelle, Damien Lahmi a réussi à gagner sa liberté financière et une vie familiale épanouie en moins de deux ans grâce à ses connaissances en immobilier et à une bonne dose de ténacité. Il partage dans cet ouvrage les recettes qui ont fonctionné, mais aussi les embûches auxquelles il a dû faire face, permettant à tout un chacun de bénéficier de son expérience et de mener une vie à l'abri de toute pression financière. Stratégie, financement, travaux, mise en location, vous allez découvrir les meilleures techniques pour investir et faire fructifier votre patrimoine immobilier, et bénéficierez en outre des précieux conseils d'un avocat expérimenté chaque fois qu'un point mérite une attention particulière. En route pour votre nouvelle vie !