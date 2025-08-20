Inscription
#Essais

Se constituer un patrimoine immobilier en partant de zéro

Damien Lahmi

ActuaLitté
Ce livre dévoile la méthode d'un expert en investissements immobiliers pour se créer un patrimoine et un revenu substantiel même en partant de zéro. Lassé d'un travail au sein d'un grand groupe bancaire qui empiétait chaque jour un peu plus sur sa vie personnelle, Damien Lahmi a réussi à gagner sa liberté financière et une vie familiale épanouie en moins de deux ans grâce à ses connaissances en immobilier et à une bonne dose de ténacité. Il partage dans cet ouvrage les recettes qui ont fonctionné, mais aussi les embûches auxquelles il a dû faire face, permettant à tout un chacun de bénéficier de son expérience et de mener une vie à l'abri de toute pression financière. Stratégie, financement, travaux, mise en location, vous allez découvrir les meilleures techniques pour investir et faire fructifier votre patrimoine immobilier, et bénéficierez en outre des précieux conseils d'un avocat expérimenté chaque fois qu'un point mérite une attention particulière. En route pour votre nouvelle vie !

Par Damien Lahmi
Chez Maxima

|

Auteur

Damien Lahmi

Editeur

Maxima

Genre

Gestion de patrimoine

Se constituer un patrimoine immobilier en partant de zéro

Damien Lahmi

Paru le 20/08/2025

240 pages

Maxima

21,80 €

ActuaLitté
9782818812266
© Notice établie par ORB
