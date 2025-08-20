Le carnet secret de Kate

Découvre le monde avec Minimiki et ses histoires magiques ! Direction le Royaume-Uni ! Kate habite Londres, au Royaume-Uni, et a un rêve : devenir écrivaine. Chaque jour, elle invente des histoires qu'elle raconte à sa meilleure amie. Mais quand elle veut les écrire, tout s'embrouille dans sa tête. Jusqu'au jour où un carnet étonnant fait irruption dans sa vie... Retrouve à la fin du livre : - Des infos docu pour prolonger la découverte du pays - Des jeux visuels - Un lexique pour enrichir son vocabulaireDès 6 ans. A lire seul(e) ou accompagné(e). Chaque tome peut être lu indépendamment des autres.