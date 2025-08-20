Inscription
#Essais

Les 100 mots de la couleur

Amandine Gallienne

ActuaLitté
La couleur est comme l'air que l'on respire, elle est partout : des affiches publicitaires aux feux de signalisation, des tendances de la mode au langage des fleurs, dans l'art, le design et la décoration d'intérieur... Mais connaissez-vous la signification des couleurs ? Saviez-vous qu'elle diffère selon les cultures et même les époques ? Qu'est-ce que le mouvement impressionniste doit à la chimie ? Le blanc est-il une couleur ? Le bleu est-il votre couleur préférée, à vous aussi ? Amandine Gallienne déploie une palette de 100 mots pour raviver notre regard. En coloriste de métier, elle donne quelques bons conseils pour accorder les couleurs, maîtriser les codes afin de mieux les dépasser. Un seul mot d'ordre : amusez-vous !

Par Amandine Gallienne
Chez Presses Universitaires de France - PUF

|

Auteur

Amandine Gallienne

Editeur

Presses Universitaires de France - PUF

Genre

Que-sais-je ?

Les 100 mots de la couleur

Amandine Gallienne

Paru le 20/08/2025

128 pages

Presses Universitaires de France - PUF

10,00 €

9782715435988
