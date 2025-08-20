Inscription
#Essais

Exercices de fiscalité immobilière

Emmanuel Kornprobst

ActuaLitté
1/ Un ouvrage très complet composé de plus de 100 exercices pratiques pour une approche concrète et synthétique de la matière. 2/ Des corrigés didactiques qui ne se contentent pas de donner des solutions mais en expliquent les tenants et les aboutissants. 3/ Des références systématiques à l'ouvrage de Fiscalité immobilière, permettant de resituer les cas dans leur contexte et d'approfondir les points traités. 4/ Des cas très variés tirés de la pratique, tenant compte de l'évolution législative, jurisprudentielle et doctrinale. Partie 1 : Construction de l'immeuble . Exercices 1 à 3 : Taxes d'urbanisme Exercices 4 à 33 : TVA immobilière Exercices 34 à 40 : Profits de construction Partie 2 : Gestion de l'immeuble Exercices 41 à 64 : Imposition des bénéfices ou des revenus locatifs Exercices 65 à 70 : Imposition des mutations de jouissance Partie 3 : Vente de l'immeuble Exercices 71 à 100 : Imposition des plus-values immobilières Exercices 101 et 102 : Droits d'enregistrement Partie 4 : Impôts sur le capital Exercices 103 et 104 : Impôts locaux Exercices 105 à 109 : Impôt sur la fortune immobilière

Par Emmanuel Kornprobst
Chez LexisNexis

|

Auteur

Emmanuel Kornprobst

Editeur

LexisNexis

Genre

Droit fiscal

Exercices de fiscalité immobilière

Emmanuel Kornprobst

Paru le 20/08/2025

330 pages

LexisNexis

37,00 €

ActuaLitté
9782711042579
