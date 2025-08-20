Inscription
Les certitudes

Marie Semelin

"Le 9 octobre 2023 à douze heures une, comme tous les lundis, une foule d'étudiants entre dans la bibliothèque du Centre Pompidou. Ce jour-là une petite femme au chignon blanc trotte parmi eux. Elle demande un renseignement et accède au premier étage. Durant une semaine, elle lit la presse. Elle étale les titres sur une large table noire, à proximité des box de métal où se trouvent les journaux. Puis elle sollicite un documentaliste. Le jeune homme, serviable et patient, l'aide à effectuer ses recherches sur ordinateur. D'abord en lettres latines et ensuite, grâce à des claviers en ligne, en hébreu et en arabe. Il l'ignore, mais il est désormais le seul à savoir qu'elle parle ces deux langues". De 1955 à aujourd'hui, entre Jérusalem et Ramallah, Marie Semelin signe un roman bouleversant d'humanité où chacun des personnages affronte ses contradictions jusqu'à ce que ses certitudes vacillent.

Par Marie Semelin
Chez Jean-Claude Lattès

|

Auteur

Marie Semelin

Editeur

Jean-Claude Lattès

Genre

Littérature française

Les certitudes

Marie Semelin

Paru le 20/08/2025

342 pages

Jean-Claude Lattès

20,90 €

9782709675680
